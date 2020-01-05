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Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi: 1 liraya karnımı doyurabilir miyim

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Ailesinin 3 gün önce kayıp ilanı verdiği İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamına son verdiği anlaşıldı. Hem çalışıp hem okuyan Ünli, bir süredir işsizdi ve iş arıyordu.
Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi: 1 liraya karnımı doyurabilir miyim

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi.  Ailesinin Ünli için 3 gün önce kayıp ilanında bulunduğu ortaya çıktı.

Ünli'nin yaşamını yitirmeden önce twitter hesabına sabitlediği yazı ile "yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" paylaşımı ölümünün ardından gündeme yerleşti. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yine sosyal medya kanallarından Ünli'nin yazdıklarını paylaşarak, "Hakkımızı, haklarımızı alacağız. Aynı sıralarda oturduğumuz bir arkadaşımızın daha kirli düzeninize kurban edilmesine izin vermeyeceğiz!" diye yazdı.

Ünli'nin hem çalışıp hem okuduğu ve bir süredir iş aradığı da öğrenildi. Sosyal medyada Ünli'nin okurken iş araması da tepki çekti.

SINIF ARKADAŞLARINDAN MESAJ VAR

İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Ülke Atölyesi de, kaybettikleri sınıf arkadaşları için açıklama yayımladı. Açıklamada, Ünli'nin kaybıyla sarsıldıklarını söyleyen arkadaşları, ümitsizliğin pençesine düşmüş tüm sıra arkadaşlarına böyle seslendi: "Seçeneksiz değilsiniz, gelin umudu birlikte örelim."img_20200105_100200_253.jpg

 

 

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