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Üniversite Yemekhanesinde Duygulandıran Anlar

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Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin yemekhanesinde öğrencilerin yemek yediği sırada bir grubun yanlarında getirdikleri enstrümanları çalarak Çanakkale Türküsü söylemesi herkesi şaşırttı. O duygulu anlar kameralara da yansıdı.
Üniversite Yemekhanesinde Duygulandıran Anlar

Bursa Uludağ Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde farklı bir çalışmaya imza attı.

Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinin yeniden altyapı müziklerini hazırladığı Çanakkale Türküsü’nü öğrenci yemekhanesinde söyledi.

ÖNCE PİYANO SESİ DUYULDU

Yüzlerce öğrencinin aynı anda yemek yediği salonda önce piyano sesi duyuldu. Hemen ardından keman ve farklı enstrümanlarıyla öğrenciler salona geldi. Son olarak türküyü okumak için öğrenciler ortaya çıktı.

Yemek yiyen öğrenciler ise bu anları şaşkınlıkla izledi. Videoda kayıt yapmak için telefonlarını çıkaran ve türküye eşlik eden öğrenciler de dikkat çekti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitemiz, bu cennet vatanı bizlere miras bırakan herkese minnettardır. Büyük imkansızlıklar içinde Türk milletinin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapılan fedakarlıkların şanlı bir destanla taçlandırıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı anısına böyle bir çalışma hazırlamak istedik. Bizim için çok özel bir anı olarak kalacak. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında yer alan ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

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