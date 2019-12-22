Üniversitelileri tuvaletteki kamerayla kaydetmekle suçlanan doktora soruşturma

Bartın’da komşusu iki üniversiteli kadın öğrencinin tuvaletine gizli kamera yerleştirmekle suçlanan 50 yaşındaki doktor gözaltının ardından serbest bırakıldı.
Kemerköprü Mahallesi’ndeki bir binada yaşayan öğrenciler, polise giderek tuvaletlerine kamera konduğunu ihbar etti. Polis, doktoru gözaltına aldı. Doktorun evindeki kamera ve bilgisayara el kondu.
DHA’nın haberine göre, karakolda suçunu itiraf eden doktor, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Doktorun, tuvalet penceresinden kamerayı koyduğu öne sürüldü.
Doktor K.Ü.’nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenildi. Bartın Sağlık Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.
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