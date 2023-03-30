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Ünlü anketçi Uslu’dan son anket sonuçları: Erdoğan sıkışıp kaldı

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Ünlü anketçi İbrahim Uslu elindeki son anket sonuçları için katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerini öncesi adayların oy oranlarını verdi. Uslu, Erdoğan'ın sıkışıp kaldığını belirtti.
Ünlü anketçi Uslu’dan son anket sonuçları: Erdoğan sıkışıp kaldı

Son anket sonuçları 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala kamuoyu araştırma şirketleri tarafından birbiri ardı sıra paylaşılıyor. Bu kez ünlü anketçi İbrahim Uslu katıldığı yayında anket sonuçları açıkladı. İbrahim Uslu elindeki son seçim anketini canlı yayında açıkladı.Uslu,  "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda bitebilir" dedi.

Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu, 2 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri için elindeki son anket sonuçları için Karar TV'de değerlendirmede bulundu.

“ERDOĞAN YÜZDE 40-42 ARASINDA SIKIŞIP KALDI”

Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını ve seçim öncesi partilerin seçmen potansiyelini değerlendiren İbrahim Uslu, “Kurumsal olarak kimliğinizi ve varlığınızı muhafaza edebilmelisiniz. Yeni partilerin hiçbirinin bir seçmeni yok. Şu an onlara oy verme niyetinde olan insanlar var. Çünkü o partilere oy verince seçmen olabiliyorsunuz. Erdoğan ve Cumhur İttifakı son bir buçuk yıldır yüzde 40-42 arasına sıkışıp kaldı ve 42'yi aştığını biz hiç görmedik. Fakat o 42 Cumhur İttifakı'nın toplam oyu. İttifakın oyu Erdoğan'ın oyundan büyük oluyor. Niye? Çünkü MHP seçmeni milletvekilliği seçiminde kendi partisine oy veriyor fakat cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermiyor. Baktığımızda Kılıçdaroğlu ilk turda ipi göğüslüyor. Şayet ikinci tura kalırsa - bizde ikinci tur olmadı ama bazı ülkelerde var- araştırmalar ikinci tura en çok oyla girenin kazandığı bir istatistik mevcut.” yorumunda bulundu.

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