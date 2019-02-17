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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Ünlü sanatçı domuz gribine yakalandı

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Ünlü sanatçının eşi H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribine yakalandığı açıklayarak, geçen hafta hastanede tedavi olduğunu açıkladı.
Ünlü sanatçı domuz gribine yakalandı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Gencebay'ın H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribine yakalandığı açıklayarak, geçen hafta hastanede tedavi olduğunu açıkladı.

orhan-gencebay-domuz-gribine-yakalandi-11752643_9372_m.jpg"BERHUDAR OLUN"

Gencebay'ın İnfluenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu domuz gribine yakalandığı açıklanırken, Eşi Sevim Emre ile geçen hafta hastanede yatarak tedavi olduğu ortaya çıktı. Özel bir hastanede bir hafta yatan Gencebay ve eşi taburcu oldu. Orhan Gencebay hastane çıkışı yaptığı açıklamada hastalanmasının çok önemli olmadığını belirterek, "Bizlerin hastalanıp tedavi olmamız önemli değil, Allah'ın izniyle atlatırız, atlattık. Asıl, sevenlerimin sağlığına bir şey olmasın. Çok iyiyim çok şükür. Berhudar olun." dedi. Sevim Emre ise kendisinin henüz tam anlamıyla iyileşemediğini, tedavisinin evde sürdüğünü söyledi ve arayıp soran herkese teşekkür etti.

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