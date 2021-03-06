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Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

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Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş (93), bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti

10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı, bu sabah hayatını kaybetti.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu:
"Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek."

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