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Üstel basın toplantısı düzenledi

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Başbakan Ünal Üstel, 'Deprem Yasası' olarak bilinen depremzedelere yardım ve olası depremlere hazırlık amacıyla ek vergi ve maaş kesintisi öngören Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi'nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi ön
Üstel basın toplantısı düzenledi

Başbakan Ünal Üstel, 'Deprem Yasası' olarak bilinen depremzedelere yardım ve olası depremlere hazırlık amacıyla ek vergi ve maaş kesintisi öngören Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi'nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, 'Deprem Yasası' olarak bilinen depremzedelere yardım ve olası depremlere hazırlık amacıyla ek vergi ve maaş kesintisi öngören Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi'nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi öncesi basın toplantısı düzenledi. 
 

Başbakan Ünal Üstel'in basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:

-Maaş kesintilerinden toplayacağımız paraların gideceği yerler öncelikli eğitim ve sağlık alanları. 
-Depremlerde binaların dayanma güçleri çok önemli, bu dayanma güçlerini ölçmek için, mimar-mühendis ve akademisyenlerle risk araştırma kurulu oluşturduk. Bu kurul öncelikle çocuklarımızın okuduğu yerleri, okulları risk testine soktu. Okulların birinci risk aramaları bitti. Bin okul testten geçti. İkinci etaba geçtik ve daha derin testler yaptık. Bazı okullar ciddi sıkıntılı. Bunları acilen iyileştirmemiz lazım. ya tamamen yeni yapmamız lazım veya güçlendirmemiz lazım. Tüm bunlar süratli bir şekilde mali bir kaynağa ihtiyaç duyar. 
-Maaş kesintileri öncelikle okullara gidecek. 
-Gönüllülük esastır prensibinden hareket ettik. Tüm aldığımız fikirleri birleştirdik ve bütçeyi üç ayaktan ortaya çıkardık. Son şekli bugün Meclis'ten geçecek ve kamuoyunun karşısına çıkacak. 
-15 Bin TL altında maaş alandan kesinti yapılmayacak, 15 bin TL üstünden kesinti yapılacak. Ancak vurguluyorum gönüllülük esastır. 15 Bin TL-55 Bin TL arası yüzde 2, 55 Bin TL-75 bin TL arası da yüzde 2, 75 bin TL üstü yüzde 5. Dileyen vatandaş gerekli bildirimi yaparak bu kesintilerden muaf olabilir. Biz tekrar ediyorum bu kesintileri gönüllülük esasına bıraktık. 
-9 Ay bunu yapabilirsek 1 milyar TL kaynak toplayacağız. Bunun açılımını da yapacağım. bu paraların nereye gideceğine beraber karar vereceğiz. Ancak öncelik okullar ve sağlık alanı.
-Maaş kesintilerinden gönüllülük esasına göre bir ayda toplayacağımızı ön gördüğümüz rakam 49 milyon TL'dir. 9 Ayın sonunda 123 milyon gibi bir paranın toparlanmasını ön görüyoruz. Ben vatandaşlarımıza güveniyorum, duyarlıdır çünkü bu depremde bir adaha kendini gösterdi, neyi var neyi yok ortaya koydu. Şimdide bunu beraber yapacağımıza inanıyorum. 
-Bütçeden yüzde 10 tasarruf miktarı öne koyduk. Yaklaşık 504 milyon TL bütçeden mali kaynak tasarruf edereki, bu açacağımız proje kalemine aktarmış olacağız. 
-Üçüncüsü ek vergilerden toplayacağımız katkı. Bunların içinde, Siyasi partilerden, Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, Kira Stopaj Gelir, Taşınmaz Mal Stopaj Vergisi ve benzeri kalemler bulunuyor. Bunlardan elde etmeyi planladığımız kaynak 465 milyon TL.

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