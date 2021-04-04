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Üstel: “Kapalı devre turizm için paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz”

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Ülkede 12 Nisan’dan itibaren kapalı devre turizm modelinin başlamasının kararlaştırılmasının ardından Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, ilgili sektör temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.
Üstel: “Kapalı devre turizm için paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Sanayi Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu üyesi Çavlan Paralik'in katıldığı toplantı, Dış İşleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen Gülen İnce de hazır bulundu.

Bakan Üstel, açılım konusunda yol haritasının belirlenmesi çerçevesinde sektörlerin fikir ve önerilerini aldı, görüşlerini dinledi.

Halkın sağlığının öncelik olduğunu ancak sektörlerin dar boğazdan geçtiği bu süreçte ekonominin yeniden canlanması için adım atmak gerektiğini belirten Bakan Üstel, bu anlamda her sektörün fikirlerini almanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

İlgili paydaşlarla birlikte toplantıların devam edeceğini kaydeden Bakan Üstel, alınacak yeni kararlarda işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Ünal Üstel, bakanlığın ve yerel yönetimlerin yanında sektörlerin kendilerini denetlemelerinin yeniden bir kapanma olmaması için büyük önem arz ettiğini, aşı planı dahilinde her kesimin istek ve bilgilerine de yer vererek sürecin devam edeceğini kaydetti.

Üstel, salgının seyrine göre hedeflerinin Haziran ayında daha geniş bir açılım yaratmak olduğunu ifade etti.

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