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Üstel: Oluşturulacak kaynak ülkemizin depreme hazır hale getirilmesi için çok önemli

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Başbakan Ünal Üstel, yasa ile oluşturulacak olan kaynağın ülkenin olası bir depreme hazır hale getirilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.
Üstel: Oluşturulacak kaynak ülkemizin depreme hazır hale getirilmesi için çok önemli

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Girne’ye gerçekleştirdiği bir ziyaretinde ülkenin olası bir deprem felaketine hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmaları anlattı.

Başbakan Üstel, ülkenin olası bir depreme hazır hale getirilmesi ve depremden etkilenen insanlara erken zamanda yardım elinin uzatılması adına oluşturulmaya çalışılan kaynak için tüm süreç boyunca diyalogdan yana bir tutum sergilediklerini hatırlatarak, sivil toplum örgütlerinden ve muhalefetten gelen özel bir Ad-Hoc Komite’nin kurulması teklifine sıcak baktıklarını belirtti.

Üstel, “Tüm kesimlerin taleplerini dikkate aldık. Buna rağmen muhalefetten aynı samimiyeti göremedik. Muhalefet bir anda Ad-Hoc Komite’den çekildiğini söyledi. Biz asla vazgeçmedik çalışmaya devam ettik. Çünkü tek gailemiz ülkemizin olası depreme karşı bir an önce hazır hale getirilmesi için kaynak yaratmaktı.” dedi.

BRT’de yer alan habere göre, Üstel, yapılan çalışmaların ve tarafların yapıcı tutumları sayesinde gerek sivil toplum gerekse sendikalarla uzlaşma yönünde önemli ilerlemeler sağladıklarını da açıkladı.

Tüm kesimlerle uzlaşı içerisinde Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda yasayı geçireceklerine dair duyduğu inancı da ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Tüm kesimlerle dayanışma içerisinde ve hep birlikte ülkemizi depreme karşı dayanıklı hale getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, toplanacak kaynağın yasada belirtilen kalemlerin dışında hiçbir yerde kullanılmayacağını, söz konusu kaynağın sadece ve sadece KKTC’nin depreme hazır bir ülke haline getirilmesi ve çocukların çok daha güvenli ortamlarda eğitim yapabilmesi için kullanılacağını, dolayısıyla kaynak konusunda atılan adımın son derecede önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin, deprem sürecinin başladığı ilk günden itibaren yapılan tüm yardımların dayanışma ruhu ile alınan tüm kararların ise ortak akılla üretilmesi için son derece yapıcı bir tutum sergilediğini belirten Üstel, bugün gelinen aşamada ortaya koydukları duruşun ne kadar samimi olduğunun tüm paydaşlar tarafından da görüldüğünü ifade etti.

Kaynak: BRT

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