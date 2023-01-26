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Üstel: Yeni tedbirler almak için harekete geçtik

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Başbakan Ünal Üstel, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur‘un bir erkek tarafından öldürülmesi sonrası, yeni tedbirler almak için harekete geçtiklerini açıkladı.
Üstel: Yeni tedbirler almak için harekete geçtik

Başbakan Ünal Üstel, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur‘un bir erkek tarafından öldürülmesi sonrası, yazılı bir açıklama yaptı. Üstel, Reesur’un öldürülmesinin hunharca işlenmiş bir cinayet olmanın yanıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda devlet olarak, hükümet olarak ve halk olarak yeni ve radikal adımlar atılmasının gözler önüne serildiğini kaydetti.

“HÜKÜMET OLARAK HAREKETE GEÇTİK”

“Çağımıza, ülkemize, kültürümüze ve bizlere asla yakışmayan, bu insanlık dışı suçlara yönelik hükümet olarak yeni tedbirler almak için harekete geçmiş durumdayız” diyen Üstel, kadına yönelik şiddete karşı daha önceki dönemlerde ortaya konan Ulusal Eylem Planı!nın tam olarak hayata geçirilmesi, varsa eksiklerinin giderilmesi, bu tarz suçlara ilişkin Polisimizle yürütülen çalışmaların daha da geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Sorunun siyaset üstü ve toplumsal bir sorun olduğunun altını çize Üstel, toplumun tüm kesimlerinin ve paydaşların bir araya gelerek ortak akıl üretmeleri ile bunun azaltılabileceği veya ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

Üstel, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kimsenin kuşkusu olmasın, ülkemiz insanının, kişiliğine, kültürüne, örf adet ve geleneklerine ve her şeyden önemlisi evrensel insan haklarına yakışmayan, Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri ile mücadele etmekten asla vazgeçmeyerek, elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymakta kararlıyız. Bu vesileyle birkez daha Zehie Helin Reessur evladımıza allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.”

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