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Üstel:" Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanı kadınlarımız şifalı elleriyle hastalarımızın hayatına dokunmuştur" 

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı 
Üstel:" Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanı kadınlarımız şifalı elleriyle hastalarımızın hayatına dokunmuştur" 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı 

" Kıbrıs Türk kadını her koşulda, her davada kenetlenerek toplumsal mücadelenin kazanılmasında mücahide olarak görev yapmış, bu sıfatla tarihe geçmiştir. 

Yine tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği Covid-19 ile mücadelede başta sağlık çalışanı kadınlarımız şifalı elleriyle hastalarımızın hayatına dokunmuş, gece gündüz demeden emeklerini toplumumuzdan esirgememiştir. 

Biliyoruz ki kadınlarımızın sayesinde daha güçlü bir toplumuz ve tarih boyunca kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. 

En yüce ünvanları kendisinde barındıran kadınlarımızın haklarının her zamandan daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmek, destek olmak bizlerin en önemli görevleri arasındadır. 

Bu vesile ile hayatımızın her alanını güzelleştiren ve dünyamızı daha yaşanacak yer haline getiren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.  " 

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