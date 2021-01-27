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Uyuşturucu kaçakçısının PCR testi başkasıyla karışmıştı...Gıyabında tutuklandı

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Uyuşturucu kaçakçısının PCR testi başkasıyla karışmıştı...Gıyabında tutuklandı
Uyuşturucu kaçakçısının PCR testi başkasıyla karışmıştı...Gıyabında tutuklandı

 Haspolat bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a 2 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Daniel Emekawuru PCR sonucunun başka bir şahıs ile karışması üzerine yeniden test yapılması üzerine dün gıyabında yeniden aleyhinde tutukluluk emri alındı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 raddelerinde Haspolat Lefkoşa’da Askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlı Daniel Emekawuru’nun tasarrufunda yaklaşık yaklaşık 600 Gr "ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 Gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının yapmış oluğu sözlü beyanlarda söz konusu uyuşturucu maddeleri 1000 euro karşılığında getirmek için anlaştığı ve bu yönde soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının Güney Kıbrıs’tan gelmesi üzerine izole altına alındığı ve PCR testinin yapıldığını ancak PCR sonuçlarının karışması üzerine yeniden yapıldığını ve sonucun beklendiğini belirterek soruşturma maksatlı zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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