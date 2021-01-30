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Uyuşturucu satışından 15.000 Euro almış!

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Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Orçun Gülseren dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu satışından 15.000 Euro almış!

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Orçun Gülseren dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’da zanlı Orçun Gülseren’in ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 300 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet 5 TL’lik banknot, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet telefon kartı ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca zanlının tasarrufunda 19515 Euro, 800 sterlin, 33500 TL nakit paranın bulunduğunu ve izahat istendiğinde 14560 Euro parayı Ocak 2021 ayı içerisinde uyuşturucu satışından elde ettiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Diğer paraların ise annesine ait olduğu iddiasında bulunduğunu aktaran polis söz konusu paralarında emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Serkan Sakallı zanlıdan uyuşturucu ile ilgili izahat istendiğinde ise söz konusu uyuşturucu maddeleri Ocak ayı içerisinde 1000 Euro karşılığında 54 gram hintkeneviri ve yarım gram kokain olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Sakallı meselenin ciddi bir mesele olduğunu, aranmakta olan bir şahsın ve teyit tekzip edilmesi gereken ifade olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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