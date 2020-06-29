Uzay kokulu parfüm üretilecek

Yeni bir parfüm, uzayın nasıl koktuğunu herkese göstermeyi hedefliyor. Dış uzayın kokusunu Dünya’ya getiren Eau de Space adlı bir parfüm, yeni projelerin kullanıcılardan bağış topladığı internet sitesi Kickstarter’da yayımlandı.

An itibarıyla 486 destekçiye ulaşan projenin hedefi bin 969 dolar ama şimdiden yaklaşık 23 bin 899 dolar toplamayı başardı.

Eau de Space'in ürün yöneticisi Matt Richmond, kokunun Steve Pearce tarafından geliştirildiğini söyledi. Bir kimyager olan Pearce yiyecek, içecek endüstrisi için doğal aromalar ve bileşenler üreten Omega Ingredients şirketinin kurucusu.

Pearce aslında bu kokuyu üretmek için 2008’de NASA’yla sözleşme imzaladı ve kokuyu 4 yılda geliştirdi. NASA bu kokuyu, yörüngeye çıkacak astronotların eğitiminde kullanmak için hazırlatmıştı.

Şirketin Eau de Space’le hedeflediği şey ise üniversiteye hazırlanan öğrencilerin matematik ve fen bilimlerine ilgisini artırmak. Richmond bu süreci "deneyimsel eğitim" diye adlandırıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nundan astronot Peggy Whitson, 2002’de CNN’e verdiği röportajda uzayın kokusunu şöyle betimlemişti: “Ateşlendikten hemen sonra bir silahtan gelen kokuya benziyor. Astronotlar kokuyu barut, kurutulmuş biftek, ahududu ve rom karışımı olarak tarif ediyor.”