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Uzman açıkladı: Bu yiyecekleri birlikte tüketmek faydalı

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Bir doktor, vitamin ve minerallerin emilimini artırmak ve sağlık açısından en yüksek faydalarını sağlamak için birlikte yemeniz gereken yiyecekleri açıkladı.
Uzman açıkladı: Bu yiyecekleri birlikte tüketmek faydalı

İngiltere’deki King’s College’ta araştırma görevlisi olan Dr. Megan Rossi, bir araya getirildiğinde “sihir gibi işleyen” yiyecek eşleştirmelerini paylaştı.

Dr. Rossi, Instagram’da yaptığı paylaşımında, “Bazı yiyecek kombinasyonları, parçaların toplamından daha fazlasını oluşturur; biri birlikte yenildiğinde diğerinin vitamin ve minerallerinin emilimini artırır.” diyerek favori kombinasyonlarını takipçileriyle paylaştı.

İşte bir araya geldiğinde faydası artan yiyecekler…

1. ZERDEÇAL VE KARABİBER

Sağlık için getirdiği faydaları elde etmek için bir araya getirmeniz gereken ilk iki yiyecek zerdeçal ve karabiber.

Rossi, bunun nedeninin zerdeçalda bulunan kurkumin isimli aktif maddeye bağlı olduğunu açıkladı.

“Kurkuminin klinik deneylerde anti-inflamatuar bir etkiye sahip olduğu gösterildi” diyen Rossi, “Bir dal zerdeçalı yemek, çorbanın üzerine serpiştirmek veya bir çayı zencefille içmek harikadır, ancak yemeğinize veya içeceğinize karabiber de eklemek vücudunuzun kurkumini emme yeteneğini yüzde 1000 oranında artırabilir.” dedi.

2. MERCİMEK VE DOMATES

Rossi, daha sık yapmanız gereken ikinci yiyecek eşleştirmesi olarak mercimek ve domatesi öneriyor.

“Enerji seviyeleriniz için hayati önem taşıyan mercimek, tahıl ve yemişlerden yeterli miktarda demir alabilirsiniz” diyen doktor, “Ancak domates veya biber gibi C vitamini açısından zengin yiyeceklerle tüketildiğinde daha da iyi emiliyor.” diye ekledi.

Sağlık açısından faydalarından yararlanmak için mercimek ve domatesi akşam yemeğinizin yanında bir salatada eşleştirmeniz de çok iyi sonuç veriyor.

3. SOMON VE YEŞİLLİKLER

Son olarak, Rossi, somon ve yeşilliklerin de iyi bir yiyecek eşleşmesi olduğunu açıkladı.

Doktor, “Güneş ışığı cildinize çarptığında vücudunuzda üretilen hormonun sağlıklı bir iskelet için önemli olduğu göz önüne alındığında, D vitamini takviyesi tüm yıl boyunca bir zorunluluktur.”

“Yeterli D vitamini almak, kalsiyum emilimini yüzde 50 artırır. Bu nedenle bu vitamin açısından zengin somon ve kalsiyum kaynağı olan yeşillikler ile birlikte tüketmeniz önerilir.” dedi.

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