Uzman Çavuşun Tecavüz Ettiği Kadın Yaşamını Yitirdi

Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne uğraması üzerine intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E., 16 Temmuz’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz günü intihar girişiminde bulunan, sonrasında ise uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıkan 18 yaşındaki İ.E, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İ.E, intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini verirken, İ.E’nin bıraktığı mektubunda tecavüze uğradığını anlattığı ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Orhan ifadesinde, İ.E.’ye tecavüz etmediğini iddia etti. Fakat tecavüzü doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarında “alkollü” olduğunu söyleyerek kendini savunmaya çalıştı.

RAPOR OLMASINA RAĞMEN SERBEST KALDI

Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, “nitelikli cinsel istismar” suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

“ADALET YERİNİ BULSUN MUSA ORHAN TUTUKLANSIN”

HDP Siirt Milletvekili, Sıdık Taş, İ.E.’nin ölümünün ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanması için çağrıda bulundu:

“Uzman çavuş Musa Orhan’ın Batman’da 20 gün boyunca zorla bir evde tutarak tecavüz ettiği i.E.bugün vefat etti. Devletin yasaları uygulamadığını bilen tecavüzcü katiller dışarda kol geziyor Adalet yerini bulsun Musa Orhan tutuklansın.”