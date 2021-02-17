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Uzman Dr. Özlem Berktaş: Nefes alamıyorlar ve 'bizi kurtarın' dercesine gözümüzün içine bakıyorlar

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Uzman Dr. Özlem Berktaş: Nefes alamıyorlar ve 'bizi kurtarın' dercesine gözümüzün içine bakıyorlar
Uzman Dr. Özlem Berktaş: Nefes alamıyorlar ve 'bizi kurtarın' dercesine gözümüzün içine bakıyorlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, özel bir hastanede görevli Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Özlem Berktaş ile Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Dr. Cavit Göktaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri özverili mücadeleyi ve hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

Özlem Berktaş, AA muhabirine, salgının başladığından bu yana fedakarca görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastalığa yakalananları tedavi edebilmek için yoğun çaba gösterdiklerine dile getiren Berktaş, hem fiziken hem de ruhen yorulduklarını vurguladı.

Berktaş, yaşadıkları en büyük sıkıntının Kovid-19'a yakalananların hastalıklarına inanmamaları olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Hastalar gribim, faranjitim diyerek bu hastalığı evde geçirmek istiyor ama geç kalmış oluyorlar. Bu hastalıkta en önemli şey kimseye bulaştırmamak ve ilaçlara başlamak adına erken teşhistir. Hasta şikayeti olduğunda sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır. İlaç konusunda da çok büyük kafa karışıklığı var. 'İlaç içen ölüyor' gibi inanışlar oluyor. İlaçlar kesinlikle öldürmez, kimse ilaç içip iyileşenleri görmüyor. Tedavi konusunda da ikna etmek çok zor oluyor."

Tedavi süreçlerinde trajik olaylarla karşılaştıklarını, salgının aynı aileden birçok kişiyi birbirinden kopardığını aktaran Berktaş, "Nefes alamıyorlar ve 'bizi kurtarın' dercesine gözümüzün içine bakıyorlar. Beni en çok etkileyen şuydu, bayan hastamızın eşi ve oğlu aynı anda vefat etti. Biz bunu kendisine söyleyemedik." dedi.

Salgından kurtulmanın öncelikli yolunun tedbirlere uyarak virüsün yayılımını engellenmek olduğuna işaret eden Berktaş, sırası gelenlere aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

"Obezite akciğer hastalıklarını daha çok tetikliyor"

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Dr. Cavit Göktaş da salgının başından bu yana büyük bir özveriyle hastaları hayata bağlamak için mücadele ettiklerini söyledi.

Vaka sayılarındaki artışa değinene Göktaş, obez hastaların süreci daha sıkıntılı geçirdiğini anlattı.

Göktaş, birçok obez hastasının nefes almada daha ciddi sorunlarla karşılaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi obezite akciğer hastalıklarını daha çok tetikliyor. Bu süreçte koronavirüs, obez hastalarımızı daha şiddetli etkiledi. Aşırı kilolu hastalarımız normal yaşantılarında solunum sıkıntısı yaşadıkları için ameliyat olmayı tercih ediyorlar. Hastalarımızdan bağışıklık sistemlerine dikkat etmelerini ve sağlıklı bir şekilde beslenmelerini de tavsiye ediyoruz."

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