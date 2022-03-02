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Uzmanlar Yeni Corona Kararlarını Değerlendirdi: Yıkıma Götürebilir

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Türkiye'de Bilim Kurulu'nun açıkladığı yeni corona kararlarıyla ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala'dan dikkat çeken uyarılar geldi.
Uzmanlar Yeni Corona Kararlarını Değerlendirdi: Yıkıma Götürebilir

Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın açıklaması yaparak alınan yeni kararları duyurdu.

5 YENİ KARAR

Buna göre; artık açık havada maske kullanmak zorunlu olmayacak. Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gidilmeyecek. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

UZMANLARDAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Yeni kararları değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu görüşleri paylaştı;

*Salgınla mücadelede yeni bir yol deniyoruz: Önlemsiz dönem. 3. doz aşılama oranımız yüzde 32, aktif vaka sayımız (bulaştırma potansiyeli olan kişi sayısı) 616.964.

*Günlük vaka sayımız 60.000. Tarama testi yapmadığımız için vakaların ancak yüzde 10’unu saptayabiliyoruz. Salgının neresindeyiz, kimse bilemez.

*Önlemleri azaltan ülkeler vaka sayısında ciddi azalmaya ve aşılama oranının yüksekliğine güveniyor (Hollanda gibi) veya yanlış yapıyor (İngiltere gibi). Umalım denk gelsin ve iyi olsun.

“YIKIMA GÖTÜREBİLİR”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’dan dikkat çeken uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pala, “Hatırlatma dozu oranı yaklaşık %30, günlük ortalama vaka sayısı 60 binin, ölümler ise 200’ün üzerinde iken Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 pandemisine ilişkin aldığı kararların dayandığı epidemiyolojik ölçütler nelerdir? Bilime dayanmayan kararlar risk grubunu yıkıma götürebilir” dedi.

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