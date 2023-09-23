Vahşi batı gibi! İskele'de taksi şöförünün çenesini kırdı!

22.09.2023 tarihinde, saat 01:55 sıralarında, İskele'de, Boğaz Harnup fabrikası önündeki çemberde, N.Y.(E-41) kullanımındaki ticari taksinin şoför mahallinde oturduğu bir sırada, aracın ön koltuğunda müşteri olarak bulunan kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yüzüne yumruk vurulmak suretiyle darp edilmesi sonucu çene kemiği kırılmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün D.T.G.(E-40) tarafından işlendiği tespit edilerek tutuklanmıştır.

Zanlı D.T.G, çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi tarafından, bir ay süreyi geçmemek üzere Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.