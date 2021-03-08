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''Vakıflar İdaresi kiracılarının kiralarını ödeyemez hale geldi''

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Meclis Genel Kurulu’nda “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” ele alındı.
''Vakıflar İdaresi kiracılarının kiralarını ödeyemez hale geldi''

Meclis Genel Kurulu’nda “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” ele alındı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun tasarıyla ilgili komite raporunu okudu.

TOROS

Tasarıyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düşüncelerini ifade etti.

Kadınların sırf kadın oldukları için horlanmalarını hatta cinayete kurban gitmelerini esefle kınadığını söyleyen Toros, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için her türlü düzenlemenin yapılması gerektiğini vurguladı.

Fikri Toros, bu bağlamda eğitimin önemine de değindi.

Pandeminin getirdiği ekonomik kriz nedeniyle Vakıflar İdaresi kiracılarının kiralarını ödeyemez hale geldiğini belirten Toros, tasarının hazırlanması sürecini özetledi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da Covid döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret etti.

Bu süreçte hükümetin bu konuyu ele alıp daha radikal özellikle Covid dönemini içeren bir af paketini ele alması gerektiğini anlatan Manavoğlu, hiç çalışmayan esnafın büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Manavoğlu, esnafın tek beklentisinin maddi yardım yapılmasa bile devlete olan yükümlülüklerin affedilmesi olduğunu dile getirdi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli konuşmasına, eşitlik mücadelesinde kadınların yanlarında olduklarını belirterek başladı.

Daha sonra Güney’e giden hasta ve işçilerin bir kısmına 3 günde bir kısmına 7 günde bir PCR şartı konduğunu söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Tasarının pandemiyi değil, öncesini de kapsadığını söyleyen Angolemli, “Nereden icabet etti bu?” diye sordu.

Vakıflar İdaresi çalışanlarının maaşlarını devletin ödediğini dile getiren Angolemli, bu yapılanın devletin vergi affına benzediğini kaydetti.

Pandemi öncesi kiralarını bir tamam ödeyenler olduğunu, bu tasarıyla pandemi öncesinde de kiralarını ödemeyenlerin mükafatlandırıldığını kaydeden Hüseyin Angolemli, Türkiye ile imzalanan protokolde Vakıflar’ın adının geçtiğini söyledi, “Demek Vakıflar iyi yönetilmiyor” dedi.

“Vakıflar çalışsın, Evkaf kendine gelmeli, nerede malımız varsa bunun kaydını almalıdır” diyen Angolemli, farkındalık yaratmak için bu tasarıya ret oyu vereceklerini söyledi.

Angolemli, kimlerin kiralarını ödemediğini, borçlarının ne kadar olduğunu da sordu.

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