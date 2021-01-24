Varış, “Hastalarımızın sağlık hizmeti, çocuklarımızın eğitim hakkı eşit koşullarda verilmelidir” dedi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin durdurularak, çevrim içi eğitime geçmesi yönünde alınan karar kapsamında Varış, 6 maddelik soru yöneltti.
TIP-İŞ Başkanı Varış’ın, soruları ise şöyle:
- Girne bölgesinde oturup diğer bölge okullarında eğitim alan öğrencilerimizle ilgili nasıl bir düzenleme yapıldı?
- Girne bölgesinde oturup diğer bölge okullarında hizmet veremeyecek olan öğretmenlerimizin dersleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapıldı mı?
- Girne bölgesi dışındaki bir yerde oturup Girne bölgesinde herhangi bir okulda eğitim alan öğrencilerimizle ilgili nasıl bir düzenleme yapıldı?
- Girne bölgesi dışındaki bir yerde oturup Girne bölgesinde okullarda hizmet veren öğretmenlerimizin dersleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapıldı mı?
- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayıp tüm öğrencilerimizin ‘nitelikli’ ve ‘eşit’ eğitim almasını sağlamak için herhangi bir devlet politikamız var mı?
- Çocuklarımızın Koronavirüs nedeniyle son 1 yıl içerisinde eğitiminden kaybettiği ve psikolojik olarak etkilendiği zamanın telafisini yapmak için bir devlet politikamız var mı?
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.