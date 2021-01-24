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Varış, “Hastalarımızın sağlık hizmeti, çocuklarımızın eğitim hakkı eşit koşullarda verilmelidir” dedi.

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Varış, “Hastalarımızın sağlık hizmeti, çocuklarımızın eğitim hakkı eşit koşullarda verilmelidir” dedi.
Varış, “Hastalarımızın sağlık hizmeti, çocuklarımızın eğitim hakkı eşit koşullarda verilmelidir” dedi.

Varış, “Hastalarımızın sağlık hizmeti, çocuklarımızın eğitim hakkı eşit koşullarda verilmelidir” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin durdurularak, çevrim içi eğitime geçmesi yönünde alınan karar kapsamında Varış, 6 maddelik soru yöneltti.

TIP-İŞ Başkanı Varış’ın, soruları ise şöyle:

    1. Girne bölgesinde oturup diğer bölge okullarında eğitim alan öğrencilerimizle ilgili nasıl bir düzenleme yapıldı?
    2. Girne bölgesinde oturup diğer bölge okullarında hizmet veremeyecek olan öğretmenlerimizin dersleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapıldı mı?
    3. Girne bölgesi dışındaki bir yerde oturup Girne bölgesinde herhangi bir okulda eğitim alan öğrencilerimizle ilgili nasıl bir düzenleme yapıldı?
    4. Girne bölgesi dışındaki bir yerde oturup Girne bölgesinde okullarda hizmet veren öğretmenlerimizin dersleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapıldı mı?
    5. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayıp tüm öğrencilerimizin ‘nitelikli’ ve ‘eşit’ eğitim almasını sağlamak için herhangi bir devlet politikamız var mı?
    6. Çocuklarımızın Koronavirüs nedeniyle son 1 yıl içerisinde eğitiminden kaybettiği ve psikolojik olarak etkilendiği zamanın telafisini yapmak için bir devlet politikamız var mı?
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