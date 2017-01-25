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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

"Vatandaştan bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum"

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"Vatandaştan bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum"
TC Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Milletimiz hiç endişelenmesin, inşallah yakın bir zamanda döviz kurları makul bir seviyeye inecektir. Türk parası makul bir şeklinde değerlenecektir.” dedi.

Kurtulmuş, TRT Haber'de katıldığı "Anadolu Soruyor" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Referandumun ekonomi üzerindeki etkilerinin neler olacağının sorulması üzerine “Referandumdan yüksek oranda ‘Evet’ oyu çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’li arkadaşlar buna şimdiden kendilerini alıştırsınlar.” diyen Kurtulmuş, referandumun Türkiye için önemli bir dönemin bir başlangıcı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin şu anda sadece terör örgütlerinin saldırısı altında olmadığına, birtakım spekülasyonlarla Türkiye ekonomisinin de köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, “Buna rağmen hem ekonomimiz hem milletimiz direniyor. Dövizdeki gelişmeler, Türkiye ekonomisinin makro ekonomik dengeleri yerli yerinde olmasaydı bu tehlike arz ederdi, kabul. Ama şu andaki dövizdeki bu dalgalanmalar geçicidir, konjonktüreldir. Önemli bir kısmı küresel ekonomiden, ABD’deki özellikle yeni gelişmelerden kaynaklanan nedenler de vardır. Türkiye, Allah’ın izniyle bunlarla da rahatlıkla başa edebiliyor. Milletimiz hiç endişelenmesin, inşallah yakın bir zamanda döviz kurları makul bir seviyeye inecektir. Türk parası makul bir şeklinde değerlenecektir.” diye konuştu.

Taşeron işçilerin durumuna ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü, bunların tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi. 

Bedelli askerlik konusunda da bir çalışma olmadığını bildiren Kurtulmuş, “Bir bedelli askerlik beklentisi içerisinde vatandaşlarımız, gençlerimiz olmasın. Geçmiş dönemlerde bedelli askerlikle ilgili toplumsal talepleri dile getirmiş birisi olarak bunu söylüyorum. Bir tarafta terörle mücadele, bir tarafta sınır dışı operasyonların yapıldığı bir dönem, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerin askere alma havuzunu genişletme çabalarının olduğu bir ortamda bedelli askerlik konusu gündeme gelmez.” İfadesini kullandı. 

“RUMLARIN ORTAYA KOYDUĞU HARİTALAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

“Kıbrıs görüşmelerinden umutlu musunuz? Çünkü muhalefet noktasında bu konuyla ilgili ciddi eleştiriler geliyor. Kıbrıs’ta bir toprak kaybı söz konusu mu?” sorusu üzerine de Kurtulmuş, Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafının iyi niyetli taraf olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta bir sonuç alınması, barışın sağlanmasının her iki tarafın da menfaatine olacağını dile getiren Kurtulmuş, ama bunun "Türkiye, barışı sağlamak, anlaşmayı, uzlaşmayı yapmak için taviz verecektir anlamına gelmediğini" vurguladı. Vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını isteyen Kurtulmuş, "Ortada dolaşan birtakım sözler, gerçeği yansıtmayan sözlerdir. Türkiye, herhangi bir toprak kaybı anlamında, üzerinde uzlaşılmayan hiçbir şekilde bir pazarlık içerisinde olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin garantörlüğünden vazgeçilmesi asla bu şartlar altında mümkün değildir. Rumların ortaya koyduğu haritalar da kabul edilebilir değildir.” diye konuştu.

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