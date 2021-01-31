Vefat ettiği duyurulmuştu...Hasan Özbengü’nün durumu hakkında açıklama

İngiltere'deki Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, açıklama yaptı
Hasan Özbengü’nün durumu hakkında yakınları tarafından yanlış bilgi yayınlandı, yapılan paylaşımlardan dolayı hayatını kaybetti denildi. Az önce kardeşi ile konuştum, Hasan abi koronavirüs sebebiyle 30 gündür yoğun bakım ünitesinde uyutuluyordu. Bugün makineden çıkarılması bekleniyor, durumu iyi değilmiş. Dualarımız Hasan abimizle
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