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Vergi Dairesi'nde pozitif vaka! Temaslı olduğu halde işe çağrıldı!

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KTAMS ve Kamusen, Lefkoşa Vergi Dairesi’nde bir günlük uyarı grevi yapıyor.
Vergi Dairesi'nde pozitif vaka! Temaslı olduğu halde işe çağrıldı!

KTAMS ve Kamusen, Lefkoşa Vergi Dairesi’nde bir günlük uyarı grevi yapıyor.

İki sendika, temaslı olan bir kamu görevlisinin çalıştırılmaya devam edildiğini ve söz konusu görevlinin daha sonra pozitif vaka olduğunu belirterek, bu durumu protesto etmek üzere bir günlük uyarı grevi başlattıklarını açıkladı.

KTAMS ve Kamusen, ortak açıklamalarında şunları savundu:

“UBP-DP-YDP Hükümetinin pandemi sürecini yönetmede sergilediği beceriksizlik ve sorumsuzluk örneklerinden biri de Lefkoşa Gelir Vergi Dairesinde ortay çıkmıştır.

Temaslı olduğu nedeni ile kendini izole eden bir çalışan bir hafta sonra Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp, gelmediği takdirde izinsiz ve özürsüz işe gelmediği gerekçesiyle maaşından kesinti yapılacağı konusunda tehdit edilmiştir. Bunun üzerine işyerine gelen çalışanın 10. günde pozitif olduğu ortaya çıkmıştır.  Bilimsellikten uzak bir anlayışın sonucu tüm Gelir Vergi Dairesi personelinin ve daireden hizmet alan insanlarımızın da sağlığı riske atılmıştır.”

KTAMS ve Kamusen, saat 10.00’da Lefkoşa Vergi Dairesi’nin önünde basın açıklaması da yapacak.

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