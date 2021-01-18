Vergi kararnamesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname 22 ret, 26 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname 22 ret, 26 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

ANGOLEMLİ

Konu hakkındaki görüşmeler sırasında TDP Milletvekili Hüseyin Angolemeli yaptığı konuşmada, vergi konusunun Meclis’in onayını gerektirdiğini bunun bütün dünyada böyle olduğunu, burada ise Anayasa’nın göz göre göre çiğnendiğini savundu.

Halka Emlak vergisini vermemesi için çağrı yapan Angolemli, vergilerin ödenmemesi halinde, bu konuda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

“Getir yasayı, geçir Meclis’ten” diyen Angolemli, “Bir ülkede Anayasa göz göre göre çiğnenirse, o memlekette her şey olabilir” dedi.

Aşı konusunda da değinen Angolemli, hükümetin elinde bir liste olmadığını, bölge köyleri için muhtarlarla işbirliği içinde çalışılması önerisinde bulundu.

Güney’de çalışanlar konusunda da değinen Angolemli, işyerleri açık olanlara, işyerinin açık olduğuna dair kanıt getirebilmeleri için olanak tanınması gerektiğini kaydetti.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, gündem maddesine eleştirilerde bulunarak, “verginin kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesinin mümkün olmadığını, bunun hukuka aykırı olduğunu” kaydetti.

Hükümetin bir çok konuda toplumu kaosa sürüklediğini, toplumun bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini ifade eden Baybars, kanun hükmünde kararnamelerin nasıl olacağının düzenlendiğini, ancak Meclis açıkken bunun mümkün olmadığını söyledi.

Yasama organın Meclis olduğunu, Bakanlar Kurulu olmadığını vurgulayan Baybars, yürütme yetkisi kullanılmasının yetki gaspı olduğunu savundu.

HP olarak yasa gücünde kararnameye ret oyu vereceklerini ifade eden Baybars, yerel yönetimlere neden bütçede aynı kaynağın ayrılmadığını sordu.

Baybars, “Anayasa gasp edilene kadar bütçeden bu kaleme 10 milyon kaynak yaratsaydınız” dedi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, yasa gücünde kararnamenin onaylanmasının, Anayasa ihlali olacağını, bunun onaylanması halinde de bir çok sıkıntının domino taşı gibi ard arda geleceğini savundu.

Bir haftadır ülkede kaos üstüne kaos yaşandığını ve hukukun ayaklar altına alındığını ileri süren Özdenefe, Anayasa’nın yasa gücünde kararname konusundaki maddesinin açık olduğunu, yetki düzenlemesinin bambaşka bir olay olduğunu kaydetti.

Özdenefe, “Siz halkın egemenliğini hiçe sayacaksınız, kafanıza göre Bakanlar Kurulu’nda yasa gücünde kararname geçireceksiniz, bu olacak iş değil. Bu anomaliyi bugün burada geçirmeyin, bu toplum yeterince yoruldu” dedi.

“Bu mecliste sürekli iktidar bu milletvekillerine yalan söylüyor” ifadelerine yer veren Özdenefe, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi.

Özdenefe, halkın ülkedeki kurumlara olan güveninin sarsıldığına işaret ederek, “Hukuksuzluk adınız, sloganınız oldu. O yüzden gelin hatanın neresinden dönerseniz kardır, gelin bundan vazgeçin” dedi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, bunu mecburiyetten belediyelerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını, birinin cebine ellerini atmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi.

Bunun 31 Ocak’ta yürürlükte olması gerektiği için bu yönetim izlendiğini söyleyen Oğuz, belediyelerin gerçekten hayat pahalılığından doyalı bir mağduriyet yaşayacaklarının ortada olduğunu, Belediyelerin gelirlerinin arttırılmasıyla ilgili bir takım çalışmaların yapılacağını, en köklü çözümün ise Belediyeler Reformu’ndan geçtiğini sözlerine ekledi.

Konuşmalar ardından Meclis’te Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin madde madde okunarak oylanmasına geçildi. Bu sırada milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

SANER

Başbakan Ersan Saner, zaman sıkıntısı olduğu için bu yol izlendiğini söyleyerek, UBP’nin özellikle Anayasaya aykırı işlem yapmak gibi bir durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.

Kararname, 22 ret, 26 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra Başkanlık Divanı seçimlerine geçildi.