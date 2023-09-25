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Vergi ve kamu borcu olanların dikkatine!

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Maliye Bakanlığı Duyurdu…
Vergi ve kamu borcu olanların dikkatine!

MALİYE BAKANLIĞI DUYURDU…

Vergi ve kamu borcu olanların dikkatine!

 

Maliye Bakanlığı, bir yıldan daha uzun süredir devam etmekte olan Vergi Affı’nın 2 Ekim 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmış olduğunu ve bu tarihte son bulacağını, bu vesile ile 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günleri de dâhil 08.00-16.00 saatleri arasında Gelir ve Vergi Dairesi ve şubelerinin açık olup, halka hizmet vereceğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu affın bu tarihten itibaren uzatılmayacağını açıkladı.

 

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle;

 

“Bir yıldan daha uzun süredir devam etmekte olan Vergi Affı’nın 2 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarı ile son bulacağı halkımıza önemle duyurulur.

Pandemi döneminden itibaren süregelen ekonomik kriz ve halkımızın içinde bulunduğu ödeme güçlüğü dikkate alınarak, hükümetimiz tarafından vergi ödemelerinde gecikme zamları ve gecikme faizlerinde bağışlanma yoluna gidilerek vergi veya kamu borcu anaparalarının ödenmesinin sağlanması amacıyla, uzun süreli taksit imkânları ile ödeme fırsatı sağlanmıştır.

Buna binaen bu imkân bir yıl süreyle de devam ettirilmekte olup, son ödeme tarihi 2 Ekim 2023 Pazartesi’dir. Bu tarihten itibaren söz konusu af uzatılmayacaktır.

 

Bu vesile ile 30 Eylül 2023 Cumartesi ve 1 Ekim 2023 Pazar günleri de dâhil 08.00-16.00 saatleri arasında Gelir ve Vergi Dairesi ve şubelerimizin açık olarak halkımıza hizmet vereceği önemle duyurulur.”

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