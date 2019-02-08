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Veysel Eroğlu: "Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim"

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Türkiye Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Kıbrıs'a su götürürken dilinin cezasını çektiğini söyledi.
Veysel Eroğlu: "Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim"

Türkiye Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü olduktan sonra 76 şehirde su problemi olduğunu hepsini çözdüklerini. Kıbrıs’a bile su götürdüklerini belirtti ve “Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim” dedi.

“KIBRIS'A SU GÖTÜRÜRKEN DİLİMİN CEZASINI ÇEKTİM”

DSİ Genel Müdürü olduktan sonra 76 şehirde su problemi olduğuna değinen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Mardin'den İzmir'e kadar, Çorum'dan Çankırı'ya kadar, Kars'tan Edirne'ye kadar 76 şehirde su meselesi vardı. Ama büyük düşündük. Hepsinin problemini çözüverdik. Kıbrıs'a bile su götürdük. Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim.

Onu da buradan anlatayım; İSKİ Genel Müdürü olalı bir yıl olmuştu. Su her tarafta akıyordu. İstanbul'da adalar var biliyorsunuz. Adalar'daki vatandaşlar o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımıza geldi. Vatandaşlar 'Efendim İstanbul'un her tarafına su verdiniz. Bizim adalarda su yok. Adalara su veremez misiniz? deyince Cumhurbaşkanımız beni aradı. Ben de 'Efendim Adalara su götürürüz. Bizim için çok kolay' dedim."

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