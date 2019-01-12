Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkeme’deki kararı için istinafa gidildi!

İstinaf başvurusunda, Bakanlar Kurulu yasa değişiklik kararı ile suçun

teknik olduğu göz önüne alınmadığı, Karar verilirken AİHS 5 ve 9’un ihlal

edilmiş olabileceği göz önüne alınmadığı, savunmadaki bu iddiaya kararda

cevap verilmediği için adil yargılanma ilkesinin çiğnendiği görüşlerine

yer verildi.

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi'nin yaptığı açıklkamada, tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edececeklerini belirdildi.



Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yassa değişiklik tartışmaları için de hazırlıklarımız sürüyor, bu yönde

geniş katılımlı bir tartışma için de çalışmalarımız devam etmektedir.

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu ile ilgili dayanışma etkinliklerimiz

devam edecek, tüm süreçleri gözlemlemeye devam edeceğiz ama gelecek hafta

için şu an için planlanmış bir etkinlik ve eylem planımız bulunmuyor,

gelişmelerin seyrine göre eylem planlarımızı gözden geçirip kamuoyu ile

paylaşmaya devam edeceğiz…

Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine girme olasılığının hala

daha mevcut olduğu koşullarda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya, gelişmeleri

yakından takip etmeye davet ederiz…"