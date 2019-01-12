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Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkeme’deki kararı için istinafa gidildi!

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3 Ocak’ta Askeri Mahkeme’nin verdiği kararla ilgili olarak, vicdani retçiHalil Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili dün istinaf dosyaladı
Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkeme’deki kararı için istinafa gidildi!

İstinaf başvurusunda, Bakanlar Kurulu yasa değişiklik kararı ile suçun
teknik olduğu göz önüne alınmadığı, Karar verilirken AİHS 5 ve 9’un ihlal
edilmiş olabileceği göz önüne alınmadığı, savunmadaki bu iddiaya kararda
cevap verilmediği için adil yargılanma ilkesinin çiğnendiği görüşlerine
yer verildi.

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi'nin yaptığı açıklkamada, tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edececeklerini belirdildi.

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yassa değişiklik tartışmaları için de hazırlıklarımız sürüyor, bu yönde
geniş katılımlı bir tartışma için de çalışmalarımız devam etmektedir.
Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu ile ilgili dayanışma etkinliklerimiz
devam edecek, tüm süreçleri gözlemlemeye devam edeceğiz ama gelecek hafta
için şu an için planlanmış bir etkinlik ve eylem planımız bulunmuyor,
gelişmelerin seyrine göre eylem planlarımızı gözden geçirip kamuoyu ile
paylaşmaya devam edeceğiz…
Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine girme olasılığının hala
daha mevcut olduğu koşullarda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya, gelişmeleri
yakından takip etmeye davet ederiz…"

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