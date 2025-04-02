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Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunacağız

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. 58 yaşında aramızdan ayrılan Konak hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sonrası ailesinden açıklama geldi.
Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

58 yaşında hayata veda eden Kuzeyin Oğlu lakaplı sanatçının cenazesi, dün uçakla İstanbul'a getirildi.

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi,bugün İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında memleketi Trabzon Maçka'ya gönderildi. Konak, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar sonrası sanatçının ailesi harekete geçti. Konak'ın ailesi, sanatçı hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti:

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

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