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Volkswagen 'vosvos'a veda etti

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Geçen aylarda 'vosvos' olarak bilinen Beetle modelinin üretimini sonlandırdığını duyuran Volkswagen, bugün bir veda videosu yayınladı.
Volkswagen 'vosvos'a veda etti

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, çok hareketli bir yılı geride bıraktı. Dev şirket, geçen yıl içerisinde ilk elektrik motorlu aracı ID.3'ün tanıtımını yaptı. Bununla birlikte de şirket için yeni bir devir başlamış oldu ve Volkswagen, bu bağlamda logosunu da değiştirdi. Şirket ayrıca, yine 2019 yılında neredeyse tamamen yenilenen Golf'ü duyururken Türkiye'de de fabrika kurma girişimlerini başlattı.

Volkswagen'in 2019 yılında yaşadığı şeyler, bunlarla da sınırlı değildi. Şirket, 2019 yılının yaz aylarında bir açıklama yaptı ve Volkswagen'in en ikonik modellerinden olan Beetle'ın üretiminin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Volkswagen, YouTube üzerinden bir video yayınladı ve bu videoyla Beetle'a veda etti. Hazırladığı videoda dünyanın en bilindik araçlarından bir tanesi olan Bettle'ın hikayesini anlatan Volkswagen, böylelikle ikonik aracına, duygusal bir veda gösterisi yapmış oldu.

Video, küçük bir çocuğun hayatına giren Beetle ile başlıyor. Aradan yıllar geçerken Beetle, çocuğun daima yanında oluyor ve kaçınılmaz son geldiğinde bu kez hem söz konusu çocuk hem de diğer insanlar, Beetle'ın arkasından el sallıyorlar. Beetle'ın gökyüzüne yükseldiği video, Volkswagen'in ilk elektrik motorlu aracı ID.3'ün tasarımının gösterilmesiyle sona eriyor.

 

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