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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Washington Post: Türkiye’nin Montrö kararı Rusya’ya zarar vermez

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Rusya'nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında Türkiye’nin Boğazları Rus savaş gemilerine kapatma sinyali vermesi gündemdeki yerini korurken bu durumun Rusya'ya olası etkileri de tartışma yaratıyor.
Washington Post: Türkiye’nin Montrö kararı Rusya’ya zarar vermez

Rusya'nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında Türkiye’nin Boğazları Rus savaş gemilerine kapatma sinyali vermesi gündemdeki yerini korurken bu durumun Rusya'ya olası etkileri de tartışma yaratıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili son açıklamasında “Bir savaş olduğuna göre bu sebep savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili Montrö'nün 19. maddesini uygulamak durumundayız. En son Rusların 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir. Biz ‘Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik” diye konuşmuştu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Orta Doğu tarihi alanında akademisyen Howard Eissenstat imzalı makalede Türkiye'nin Rus savaş gemilerine Boğazları kapatmasının “Rusya'nın Ukrayna işgalinde büyük bir yön değişimi yaratmaktan ziyade Türkiye'nin kendi diplomatik stratejisi açısından anlam ifade ettiği” yorumunda bulundu.

“HİÇBİR ETKİSİ OLMAYABİLİR”

Bu kararın askeri etkisinin muhtemelen sınırlı olacağını ve Rusya'ya ciddi bir zarar vermeyeceğini belirten gazete, Rusya'nın 2014'te Ukrayna donanmasının büyük bölümüne el koyduğuna, denizlerde halihazırda pek fazla gücü olmayan Ukrayna'nın aksine Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda yaklaşık 45 savaş gemisi ve denizaltı bulunduğuna dikkat çekti.

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