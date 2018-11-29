Washington'da Suudi elçiliğinin bulunduğu caddeye Cemal Kaşıkçı adı veriliyor

ABD basınında yer alan habere göre, Semt Danışma Komisyonu, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Bulvarı'nın bir bölümünün isminin Cemal Kaşıkçı olarak değiştirilmesini kabul etti.

Komisyonun bu değişikliği, Suudilere, Kaşıkçı cinayetinin kabul edilemez olduğunu her gün hatırlatmak amacıyla yaptığı belirtildi.

Değişikliğin resmiyet kazanması için Washington DC Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.Kasım ayının başlarında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin önünden geçen kısmına 'Cemal Kaşıkçı Yolu' adı verilmesi için 1500'den fazla imza toplanmıştı.

Normalde Washington DC'deki düzenlemelere göre bir kişinin adının sokağa verilebilmesi için ölümünün üzerinden en az 2 yıl geçmesi gerekiyor.