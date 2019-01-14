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WhatsApp'ın iOS Sürümü Güncellendi: İşte Gelen Yenilikler

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WhatsApp, bir süredir beta kullanıcıları ile test ettiği üç yeni özelliği final sürümü kullanıcılarına yayınladı.
WhatsApp'ın iOS Sürümü Güncellendi: İşte Gelen Yenilikler

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulamayı 2.19.11 sürümüne yükseltti. Güncelleme ile birlikte bir süredir beta kullanıcılarının erişimine sunulan grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama, resim ve videolar için çıkartma desteği, WhatsApp durumları için 3D Touch desteği özellikleri tüm kullanıcıların erişimine sunulmuş oldu.

 

Kısaca hatırlatmak gerekirse grup sohbetlerinde atılan mesajlar için özel yanıtlama özelliği, grup sohbeti içinde gönderilen bir mesajı alıntılayarak mesaj sahibine özel olarak yanıt vermenize imkan sağlıyor. Bir başka deyişle grup sohbetindeki bir spesifik bir mesaj, bire bir sohbete taşınabiliyor.

Resim ve videolar için çıkartma desteği ise WhatsApp’ın zaten zengin olan medya paylaşım özelliğini daha da zenginleştiriyor. Şu ana kadar resim ve videoların üzerinde emojiler, metinler ya da saat, konum gibi etiketler ekleyebilen kullanıcılar, artık sohbetlerde kullandıkları çıkartmaları da ekleyebilecekler.

Son özellik olan WhatsApp durumları için 3D Touch desteği ise iPhone 6S ve üzeri iPhone modeli kullanan WhatsApp kullanıcılarının rehberinde bulunan kişilerin WhatsApp durumlarını 3D ile önizleyebiliyorlar. Eğer uygulamada bu özellikleri göremiyorsanız WhatsApp’ı son sürümüne güncellediğinizden emin olun.

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