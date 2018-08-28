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Whatsapp'ta güvenlik zafiyeti

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Dosyalarını Google Drive'da saklayan Whatsapp kullanıcıları için kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki Whatsapp, 12 Kasım tarihinden itibaren Google Drive'da saklanan mesaj ve dosyalar için uçtan uca şifrelemenin kullanılmayacağını duyurdu.
Whatsapp'ta güvenlik zafiyeti

Donanımhaber'de yer alan habere göre, kullanıcılarına yedeklerini Google Drive'a yükleme opsiyonu sunan Whatsapp, bu özelliği kullananlar için 12 Kasım'dan itibaren bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor.

Şimdiye kadar yedekleri uçtan uca şifreleyen ve böylece ele geçirilmesini son derece güç hale getiren Whatsapp, 12 Kasım'dan itibaren bu desteğini çekecek. Android kullanıcıları için geçerli olan bu problem, iOS kullanıcılarının iCloud'a yaptıkları yedeklemeler için söz konusu değil.

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