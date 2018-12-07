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WhatsApp’tan kötü haber!

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Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, önümüzdeki aylarda bazı telefonlardan desteğini çekecek. Gelen bu habere göre artık kimi akıllı cihazda WhatsApp güncellenmeyecek. İşte WhatsApp'ın desteğini keseceği cihazların listesi...
WhatsApp’tan kötü haber!

Facebook bünyesinde yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir yandan platforma yeni özellikler eklerken, diğer yandan ise bazı cihazlarla bağını koparmaya hazırlanıyor. Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın bu düzenlemesinden pek çok kullanıcının etkilenmesi beklenirken, kullanıcılar şimdi WhatsApp’ın hangi cihazlardan desteğini çekeceğini merak ediyor.

Şirketten yayınlanan duyuru ile uygulamanın sorunsuz çalışması için gereken işletim sistemi paylaşıldı. Buna göre kullanıcıların en azından belirtilen işletim sistemlerinden birine sahip cihazları kullanmaları gerekiyor.

Bu değişikliğin hayata geçmesinin ardından kullanıcıların Android 4.0 ve üzeri, iOS 7 ve üzeri ile Windows Phone 8.1 ve üzeri işletim sistemlerine sahip bir cihaz bulundurmaları gerekecek.

Yani eski bir işletim sistemine sahip cihaz kullananlar kısa süre içerisinde WhatsApp’tan mahrum kalabilir.

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