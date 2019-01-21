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WhatsApp'tan mesaj sayısına sınırlama

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WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.
WhatsApp'tan mesaj sayısına sınırlama

WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.

Facebook'a ait paylaşım sitesi, dünyadaki tüm kullanıcıları için geçerli olacak bu uygulamayı 6 ay önce Hindistan'da başlatmıştı.

Şirket bu kararı, WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberlerle linç olaylarının yaşanmasından sonra almıştı.

Şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez paylaşmasına izin veriliyordu.

Uygulamanın kurallarına ilişkin yeni düzenleme, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte açıklandı.

WhatsApp sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararın ülkede 6 ay süren testler sonucunda alındığını söyledi.

Sözcü, "Bu uygulama, WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine ilişkin yorumlarına kulak vereceğiz ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesi konusunda yeni yollar bulacağız" dedi.

BİR MESAJ EN FAZLA 1280 KİŞİYE ULAŞTIRILABİLECEK

WhatsApp'ta bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Teorik olarak bu, bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor. Sınırlamadan önce bu sayı 5120'ydi.

Ancak, mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasını engelleyecek bir durum yok.

Sınırlama kararı, propaganda ve gerçek dışı bilgilerin yayılmasını önlemeleri için WhatsApp ve Facebook üzerindeki baskının arttığı bir dönemde alındı.

Facebook geçen hafta, Orta Avrupa, Ukrayna ve diğer doğu Avrupa ülkelerinde sahte haber yaydığı öne sürülen 500 sayfa ve hesabı iptal ettiğini açıklamıştı.

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