  • BIST 7961.48
  • Altın 1826.772
  • Dolar 28.7518
  • Euro 31.4348
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı

X'e yönelik reklam boykotu hız kazandı

»
Beyaz Saray'ın Elon Musk'a yönelik antisemitik komplo teorisini desteklediği iddiasının ardından, Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery de X'te reklamlarını durdurdu.
X'e yönelik reklam boykotu hız kazandı

Antisemitizm fırtınasının ortasında kalan sosyal ağ platformu X'e yönelik reklam boykotu hız kazandı. 

Son olarak Beyaz Saray'ın Elon Musk'a yönelik antisemitik komplo teorisini desteklediği iddiasının ardından, Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery de X'te reklamlarını durdurdu.

Beyaz Saray'dan suçlama

 

Beyaz Saray ise Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı "Amerikalılar olarak temel değerlerimize aykırı" olan "antisemitik ve ırkçı nefreti iğrenç bir şekilde teşvik etmekle" suçladı.

Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıya atıfta bulunarak, "Yahudi halkı için Holokost'tan bu yana en ölümcül günden bir ay sonra bu iğrenç yalanı tekrarlamak kabul edilemez" dedi.

Boykot, ABD'li bir grubun X'teki Nazi yanlısı gönderilerin yanında görünen reklamlara yönelik yaptığı soruşturmanın ardından geldi. İlk olarak IBM boykot kararı aldığını duyurmuştu. 

Bunun üzerine Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, paylaşımın antisemitik olduğunu reddetti ve reklam soruşturması nedeniyle dava açmakla tehdit etti.

Musk'tan dava tehdidi

"Pazartesi günü mahkeme açılır açılmaz bir dava" açacaklarını söyleyen Musk ayrıca grubun raporunun "ifade özgürlüğünü baltalamak ve reklam verenleri yanıltmak" amacıyla "X'in gerçek kullanıcı deneyimini yanlış yansıttığını" belirtti. 

"X, antisemitizmle mücadeleye kendini adadı"

Öte yandan X'in bir sözcüsü de BBC'ye yaptığı açıklamada şirketin kasıtlı olarak markaları "bu tür içeriklerin yanına" yerleştirmediğini ve platformun antisemitizmle mücadeleye kendini adadığını söyledi.

Media Matters for America adlı grub, Hitler'den alıntılar, Nazilere övgü ve Holokost inkarı içeren paylaşımların yanında yüksek profilli firmalar tarafından satın alınan reklamları tespit ettiğini söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları bedenden bağımsız olan beyni canlı tutmayı başardı16 Kasım 2023 Perşembe 19:00
  • NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildi16 Kasım 2023 Perşembe 13:19
  • Siber saldırılar en büyük 10 riskten biri oldu15 Kasım 2023 Çarşamba 14:09
  • Geçmişten Günümüze: Sesli Deepfake Araçlarıyla Siber Dolandırıcılıkta Nasıl Kandırılıyoruz?14 Kasım 2023 Salı 09:36
  • Elon Musk'ın Neuralink şirketi beyin çipi takmaya hazır: Şartlar belli oldu13 Kasım 2023 Pazartesi 21:00
  • Yapay zeka şirketi OpenAI, "GPT-4 Turbo"yu duyurdu13 Kasım 2023 Pazartesi 18:30
  • Bill Gates’e göre beş yıl içinde herkesin ‘kişisel asistanı’ olacak12 Kasım 2023 Pazar 18:59
  • Türkiye uzayın havasını araştıracak10 Kasım 2023 Cuma 21:00
  • Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor10 Kasım 2023 Cuma 16:00
  • Venüs'ün Güneş'e bakan tarafındaki atmosferde atomik oksijen tespit edildi08 Kasım 2023 Çarşamba 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti