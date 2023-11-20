Beyaz Saray'ın Elon Musk'a yönelik antisemitik komplo teorisini desteklediği iddiasının ardından, Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery de X'te reklamlarını durdurdu.

Antisemitizm fırtınasının ortasında kalan sosyal ağ platformu X'e yönelik reklam boykotu hız kazandı.

Son olarak Beyaz Saray'ın Elon Musk'a yönelik antisemitik komplo teorisini desteklediği iddiasının ardından, Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery de X'te reklamlarını durdurdu.

Beyaz Saray'dan suçlama

Beyaz Saray ise Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı "Amerikalılar olarak temel değerlerimize aykırı" olan "antisemitik ve ırkçı nefreti iğrenç bir şekilde teşvik etmekle" suçladı.

Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıya atıfta bulunarak, "Yahudi halkı için Holokost'tan bu yana en ölümcül günden bir ay sonra bu iğrenç yalanı tekrarlamak kabul edilemez" dedi.

Boykot, ABD'li bir grubun X'teki Nazi yanlısı gönderilerin yanında görünen reklamlara yönelik yaptığı soruşturmanın ardından geldi. İlk olarak IBM boykot kararı aldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, paylaşımın antisemitik olduğunu reddetti ve reklam soruşturması nedeniyle dava açmakla tehdit etti.

Musk'tan dava tehdidi

"Pazartesi günü mahkeme açılır açılmaz bir dava" açacaklarını söyleyen Musk ayrıca grubun raporunun "ifade özgürlüğünü baltalamak ve reklam verenleri yanıltmak" amacıyla "X'in gerçek kullanıcı deneyimini yanlış yansıttığını" belirtti.

"X, antisemitizmle mücadeleye kendini adadı"

Öte yandan X'in bir sözcüsü de BBC'ye yaptığı açıklamada şirketin kasıtlı olarak markaları "bu tür içeriklerin yanına" yerleştirmediğini ve platformun antisemitizmle mücadeleye kendini adadığını söyledi.

Media Matters for America adlı grub, Hitler'den alıntılar, Nazilere övgü ve Holokost inkarı içeren paylaşımların yanında yüksek profilli firmalar tarafından satın alınan reklamları tespit ettiğini söylemişti.