“Yabancı Sesler” yüzyıllardır süregelen ‘göç’ sorununu anlattı

Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Fesitvali’nde dün İtalya’dan Silence Tiyatro ekibinin sahnelediği “Yabancı Sesler” oyunu büyük beğeni topladı.

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde dün İtalya Silence Tiyatro Ekibi “Yabancı Sesler” oyununu sahneledi.

XIX. yüzyılda pek çok Avrupalı insanın, (İtalya da bunlardan biridir) Amerika’da servet aramak, yaşam bulmak, yeni hayat kurmak için kendi ülkelerinden göç etmeye başlamasını ve doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalmalarının anlatıldığı oyunda birbirlerine benzer özdeş, farklı öykü ve hikayeler anlatılmaya çalışıldı...

Yazar Georges Perec’in “hiçbir yerde olmayanlar” olarak tanımladığı; siyasi baskı, ırksal sorunlar, dini baskı veya savaşlar, yoksulluk, hoşgörüsüzlük nedeniyle topraklarını terkeden kadınlar, erkekler ve çocukların sıra kendilerine geldiğinde herşeylerini bırakarak yanlarına sadece anılarını alarak ülkelerini terk etme hikayelerinin anlatıldığı “Yabancı Sesler” oyunu salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı..

Atik “Dokuzuncu yılımızda bu noktaya gelebildik”

Oyunun ardından kısa bir konuşma yapan Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik “Sözcükleri, kelimeleri kullanmadan birçok şeyi anlatabiliyor insan. Sanatın evrenselliği de buradan geliyor. Bu ekibi 9 yıl önce festivale getirdik, daha sonra Çatalköy’e başka bir organizasyona geldiler. Ardından onlar bizi davet ettiler İtalya’ya gittik. Atölye çalışması yaptık. Şimdi ortak bir projeye doğru yol alıyoruz. İlk kez KKTC’de bu anlamda uluslararası tek festival olma özelliğine sahibiz. 9. yılımızda bu noktaya gelebildik. Bu işin mimarı Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemizin en büyük sorununu bize anlattılar”

Atik’ten sonra söz alan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise “Mimar ben değilim, Derman Atik ve ekibidir, gönüllülerdir. Biz tamamen onların projelerine destek veriyoruz. Hocamızın da söylediği gibi ilk kez uluslararası festival denemesi yapıyoruz. İleriki yıllara daha ciddi projeler geliştirerek çok daha ses getiren bir festivale dönüştürmek istiyoruz. İlk defa Türkiye haricinde bir grubun bizlerle olması bizi mutlu etti. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi olan göçü bizlerle paylaştılar, anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum”

Başkan Hulusioğlu’nun konuşmasının ardından konuk ekibine plaket takdimi yapılırken, program sona erdi.

“Şerefine İnsanoğlu” 7 Mart’ta

Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali7 Mart 2019 Perşembe günü İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Şerefine İnsanoğlu” adlı oyunuyla devam edecek.

Yazarlığını Toygun Orbay’ın, yönetmenliğini ise Sami Yakar’ın yaptığı oyun, savaşın değişik sınıf ve kültür kesimlerinden insanlar üzerindeki etkileri üzerine kurulmuş. Bir tarafta amansız çatışmanın kurbanı olanlar, diğer yanda ise akan kandan rant sağlayanların gerçek yüzlerini izletiyor ‘Şerefine İnsanoğlu’ . Özellikle de savaşlardan büyüklerin çatışma ve çekişmelerinden en çok etkilenen ölen masum çocuklara dikkat çekilmeye çalışılıyor. Esirlere işkence yapan bir çavuş, idealist bir doktor ve düzen savunucusu bir avukat arasındaki dramatik çatışma, insanlığın ‘yok edici’ çıkar odakları elinde nasıl bir oyuncak haline geldiğini tartışmamızı sağlıyor.

Festival Programı:

7 Mart 2019 Perşembe

Şerefine İnsanoğlu

İskele Belediyesi Tiyatrosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

8 Mart 2019 Cuma

Karakondzule 99 (Savaş Karşıtı Kabare)

SAMTEATAR Topluluğu / Sırbistan

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

9 Mart 2019 Cumartesi

Şenlik Çıkmazı

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

11 Mart 2019 Pazartesi

Tilki ile Kirpi (Çocuk Oyunu)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 09.30- 10.30

13 Mart 2019 Çarşamba

Medea Belleği

TheatreEspaceMarais/ Fransa

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

15 Mart 2019 Cuma

Hayrettin’in Sihirli Hıyarı

Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

17 Mart 2019 Pazar

Çökme Tehlikesi Var!

Çatalköy Belediye Tiyatro Su

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

19 Mart 2019 Salı

Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi (Çocuk Oyunu)

KKTC Devlet Tiyatroları

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 09.30- 10.30

21 Mart 2019 Perşembe

İkinci Caddenin Mahkumu

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

22 Mart 2019 Cuma

İkinci Caddenin Mahkumu

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

24 Mart 2019 Pazar

Ejderha Tepesi

Beyarmudu Bel. Güney Mesarya Halk Tiyatrosu

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

26 Mart 2019 Salı

Yıldız Olmak Kolay Mı?

Çatalköy Belediye Tiyatro Su

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

27 Mart 2019 Çarşamba

Yıldız Olmak Kolay Mı?

Çatalköy Belediye Tiyatro Su

Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

Tüm oyunların bilet ve bilgisi için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Bilet fiyatları ise tam 10 Türk Lirası, öğrenci 5 Türk Lirası olarak belirlendi.