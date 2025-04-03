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Yağışlı hava Cumartesi gününe kadar sürecek

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Yağışlı hava Cumartesi gününe kadar sürecek
Yağışlı hava Cumartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın 5 Nisan Cumartesi’ye kadar devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 9 Nisan’a kadar olan tahminlerine göre, 5 Nisan Cumartesi’ye kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının periyodun ilk yarısında 21-24 derece,  ikinci yarısında ise 25-28 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi.

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