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Yağmurlu havanın bugün de etkili olması bekleniyor

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Ülkede dün etkili olan kısa süreli sağanak geçişleri birçok kesimde etkili oldu. Yağmurlu havanın bugün de etkili olması bekleniyor.
Yağmurlu havanın bugün de etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın Perşembe gününe kadar devam edeceğini, düşen sıcaklığın hafta sonu 4 derece yükseleceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 23 – 29 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli, Cumartesi ve Pazar günleri ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde olacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın ise az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Cuma gününden Pazartesi’ye kadar olan peridotta havanın genellikle parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 27 – 30, Cumartesi ve Pazar günleri 31 - 34 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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