Yakın Doğu Oluşumu,Eğitime Kazandıracağı 6 Devlet İlkokulunun İkincisini İskele’de İnşa Edecek

Günsel Aile Kurulu’nun aldığı kararla Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 ilçesinde inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne devredeceği 6 ilkokuldan ikincisi olan Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun arazisi, bugün düzenlenen törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e teslim edildi. İskele’de 9 dönüm arazi üzerine inşa edilecek 500 öğrenci kapasiteli tam teşekküllü ilkokulun temel atma töreni 23 Nisan’da yapılacak.

Böylece Günsel Ailesi’nin KKTC’nin 6 ilçesinin her birinde inşa edeceği devlet ilkokullarının ikincisinin adresi de netleşmiş oldu. Okullardan ilki olan, Dr. Suat Günsel Gönyeli Devlet İlkokulu’nun temeli, 19 Mart’ta Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla düzenlenen görkemli bir törenle Gönyeli Yenikent’te atılmıştı.

Günsel Ailesi’nin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldığı okullar için 19 Ocak 2021’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında protokol imzalanmıştı. Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun arazisinin teslimi ile birlikte Yakın Doğu Oluşumu’nun İskele’de inşa edeceği okulun adresi de netleşmiş oldu. Diğer ilçelerde yapılacak okulların yerlerinin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Arazi tesliminin yapıldığı törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açıklamalarda bulundu.

Olgun Amcaoğlu: “Yakın Doğu Oluşumu’nun attığı adımlar bizleri yüreklendiriyor.”

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, İskele’nin ülkemizin en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Yakın Doğu Oluşumu’nun ülkemizin 6 ilçesinde inşa ederek İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne devredeceği okullardan ikincisinin İskele’de inşa edilmesi, bölgedeki okul ihtiyacının karşılanmasına büyük bir katkı sağlayacak” ifadesini kullandı. “Yakın Doğu Oluşumu’nun attığı adımlar ve ülkemize yaptığı katkılar bizleri yüreklendiriyor” diyen Olgun Amcaoğlu, “İskele’ye 500 öğrencilik tam teşekküllü bir devlet ilkokulu kazandıracak olmaları dolayısıyla Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel nezdinde, Günsel Ailesi’ne, ülke çocukları adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Bakan Amcaoğlu, Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun inşa edileceği araziyi kısa süre içerisinde belirleyerek teslime hazır hale getiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da teşekkür etti.

Hasan Sadıkoğlu: “Günsel Ailesi’nin ilçemizde inşa edeceği 500 öğrenci kapasiteli devlet ilkokulu, ilçemizdeki çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Günsel Ailesi’nin ülke için yaptıklarından duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında, “Günsel Ailesi’nin inşa edeceği altı devlet ilkokulundan ikincisinin İskele’de yapılacak olması ise bizlere mutluluk veriyor” ifadesini kullandı. İskele’nin hızla gelişen bir ilçe olarak nüfusunun da çok hızlı arttığını söyleyen Sadıkoğlu, “İlçe nüfusumuzun artmasıyla birlikte çocuklarımıza eğitim verecek okul ihtiyacı da arttı. Bizler de bugüne kadar gerek ilkokulumuzda gerekse diğer okullarımızda Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince onların eksiklerini, ihtiyaçlarını gidermek için çalıştık. Günsel Ailesi’nin ilçemizde inşa edeceği 500 öğrenci kapasiteli devlet ilkokulu da ilçemizdeki çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Yapılacak okul, İskele ve köylerinde yaşayan tüm halkımıza hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Çocuklarımız için, ülkemiz için, güzel adamız için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Oluşumu’nun İskele’de inşa edeceği Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun arazisini teslim alan Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Her şey ülkemiz ve geleceğimiz için” sözleriyle başladığı konuşmasına “Çocuklarımız için, ülkemiz için, güzel adamız için çalışmaya devam edeceğiz. Biz Günsel Ailesi olarak sürekli kökleşmek diyoruz. Biz topraklarda kökleşebilmenin bu topraklara sahip çıkabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bu doğrultuda inşa edeceğimiz 6 devlet ilkokulundan ikincisini İskelemizde yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesiyle devam etti. “Doğru yolda olduğumuz, aldığımız geri bildirimlerden açıkça belli oluyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Örnek bir hızda hayata geçirdiğimiz devlet okullarımızdan ilkini Gönyeli Yenikent’te Eylül 2021’de eğitime hazır hale getireceğiz. İskele’de inşa edeceğimiz ikinci devlet okulumuzun yatırımını da 6 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Günsel, konuşmasında Yakın Doğu Oluşumu’nun eğitime kazandıracağı devlet okullarının hayata geçebilmesi için destek veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve İskele Belediyesi’ne de teşekkür etti.