Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni Düzenledi…

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı bölümlerin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane Salon 3`de gerçekleştirilen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başladı. Törende, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk`ün tarihe damgasını vuran bir lider olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkul, bizlere düşen görevin Atatürk ilkelerini temel alıp ülkemizi daha ileriye götürerek katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Ulu Önder Atatürk`ün her zaman yanımızda olduğunu, onun izinden gittiğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`ni daha güzel günlerin bekleyeceğini belirtti.

Atatürk Şiirlerle Anlatıldı…

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’un konuşmasının ardından anma töreni Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İsmail Tamer'in hazırladığı “Atatürk” temalı slayt gösterisi ile devam etti. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu “Atatürk ve Dil Çalışmaları” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Saracoğlu konuşmasında, Atatürk'ün Türk diline verdiği önem üzerinde durarak Türk Dil Kurumu'nun önce Dil Encümeni olarak kurulduğunu anlattı.

Anma töreni, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Ayşenur Özbent’in “Mustafa Kemal`i Düşünüyorum”, Alev Demir’in “Kıbrıs’ta Atatürk” ve Aysel Akkuş’un “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiirleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Fatma Betül Kulular’ın “Ben Mustafa Kemal’im”, Mustafa Aktan’ın “Atatürk” ve Hasan Altunbağ’ın “Ağıt-Destan” adlı şiirleri okumalarıyla devam etti. Okunan şiirlerin ardından tören son buldu.