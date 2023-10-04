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Yalçın Adal ile Stavros Georges’un belgeseli gösterildi

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​​​​​​​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün akşam Naci Talat Vakfı’nda Journey Into Cyprus adlı belgesel gösterim etkinliği düzenledi.
Yalçın Adal ile Stavros Georges’un belgeseli gösterildi

Etkinliğe milletvekilleri, Gençlik Örgütü yöneticileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kıbrıs’ta barış talebiyle, 2018’de Karpaz’dan Baf’a yürüyen Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges’in serüvenleri, Journey Into Cyprus adlı belgeselde birleştirildi. Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek adına, bir adım daha atmak, Yalçın ve Stavros'un bu yolculuklarına tanıklık etmek için düzenlenen etkinlikte Adal ve Georges, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

 

ÖZSOY: FEDERASYON GELENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Etkinliğin başlangıcında konuşma yapan CTP Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Çağın Özsoy, bölünmüş Kıbrıs adasının birleştirilmesi mücadelesinde Gençlik Örgütü olarak her zaman duruşlarının açık ve net olduğunu vurguladı. Adanın iki toplumlu, iki bölgeli, toplamların siyasi eşitliğine dayalı bir federasyonla birleşene dek mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizen Özsoy, “Bunun için zorlanabilecek ne kadar kapı varsa, kullanılabilecek ne kadar farklı yöntem varsa tümünü kullanacağız. Bugün de burada barış isteyen gençler olarak bu yolculuklarına tanıklık etme ve ortak olabilmek adına onları burada ağırlıyoruz. Onlara giriştikleri bu muhteşem çaba için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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