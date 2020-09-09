Yamaç Samani, "VI. Bireysel Federasyon Kupası" Satranç Şampiyonu

4-7 Eylül 2020 tarihlerinde 67 kişinin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirilen VI. Bireysel Federasyon Kupasında Şampiyon FM Yamaç SAMANİ oldu.
Yoğun ilgi gören turnuvada KKSF tarihinde ilk kez 5 masanın maçları canlı olarak internet üzerinden izlenebildi. Maçlar Lichess.org isimli online satranç sitesinden de yayınlandı.
Turnuvada dereceye girenlere ödülleri turnuva bitiminde takdim edildi.
Birinci: FM Yamaç SAMANİ
İkinci: FM Hüseyin Can AĞDELEN
Üçüncü: Ata ATASOY
Kadın Özel Ödülü: Ayşen SAĞLAMER
Veteran Özel Ödülü: Halil TOZAKI
Yıldız Özel Ödülü: Kemal YILDIRIM
Küçük Özel Ödülü: Arda KÖLE
Performans Özel Ödülü: Takudzwa Arnold GADA
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