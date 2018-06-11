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Yaprağı yenen sebzeler için ilaç listesi güncellendi

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Tarım Dairesi, yaprağı yenen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı kullanılabilecek bitki koruma ürünlerini (tarım ilaçlarını) güncellenerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın web sitesinden yayımladığını duyurdu.
Yaprağı yenen sebzeler için ilaç listesi güncellendi

Molehiya için geçici bitki koruma ürünleri tavsiye programının hazırlandığı ve dağıtımının da yapılacağı kaydedildi.

Tarım Dairesi, üreticilerin kimyasal mücadelede, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanmamalarını istedi.

TARLA GÜNÜ YARIN AKÇAY’DA

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü etkinliğini yarın Akçay köyünde düzenleyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yarın saat 17.00’de Akçay-Bostancı arasında Kamuran Ender’e ait molohiya bahçesinde “bitki koruma makineleri ve kalibrasyonu” konusunda tarlada uygulamalı eğitim verilecek.

Tarla Günü’nün bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu da kaydedildi.

HANGİ İLAÇLARIN KULLANILABİLECEĞİ BAKANLIK WEB SİTESİNDE

Açıklamada, “yaprağı yenen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin” (tarım ilaçlarının) daire tarafından güncellendiği ve bakanlığın http://www.tdkb.gov.ct.tr/ adresli web sitesinde yayımlandığını da duyuruldu.

“TAVSİYE EDİLEN İLAÇLAR DIŞINDA İLAÇ KULLANMAYIN”

Ayrıca üreticilerin kimyasal mücadele uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanmamaları istendi ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağı hatırlatıldı.

MOLEHİYA İÇİN GEÇİCİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ TAVSİYE PROGRAMI

Açıklamada, yapılan çalışmalar çerçevesinde niş ürünü olan molohiya bitkisinde de geçici bitki koruma ürünlerinin tavsiye programının hazırlandığı ve dağıtımının da yapılacağı duyuruldu.

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