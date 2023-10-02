Yaralama ve Ciddi Darp

02.10.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gaziveren’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu G.B.(E-28), tasarrufundaki alkollü içki şişesini H.F.(E-51)’nin başına vurmak suretiyle yere düşürdükten sonra, adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiştir.
Olay sonucu yaralanan H.F., kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. G.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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