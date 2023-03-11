Yardımları satan Kızılay nakliyecilik de yapmış

Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve gıda satan Kızılay’ın prefabrik kabin ve bina yaptığı, hatta nakliyecilik de yaptığı ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinin ardından, çadırları ve yardımları sattığı için tepkilerin odağında olan Kızılay'ın zor günlerde vatandaşın yanında olmak yerine, farklı alanlarda yaptığı işler dikkat çekiyor. Kızılay'ın iştiraki şirketlerden Kızılay Lojistik Anonim Şirketi, İstanbul ve çevresindeki limanlardan, gümrüklerden, Taşucu/Filyos ve çevresine nakliye hizmeti verdi. Bunun için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından Kızılay ile 3 Mart 2022'de sözleşme imzalandı. Kızılay Lojistik'e 1 milyon 61 bin 860 TL ödendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 22 Mart 2022'de yaptığı 150 prefabrik anaokulu ihalesini de Kızılay kazandı. MEB tarafından 15 Nisan 2022'de Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi'ne 33 milyon 309 bin 108 TL ödendi. Kızılay Sistem Yapı ve Anonim Şirketi, Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun prefabrik bina kurulumu ihalesini de aldı. 30 Kasım 2021'de 285 bin TL'lik sözleşme imzalandı. İstanbul Fatih Belediyesi de 5 Eylül 2022'de ihaleye çıkarak prefabrik kabin alacağını duyurdu. Fatih Belediyesi'nin ihalesini kazanan da Kızılay Sistem Yapı ve Anonim Şirketi oldu. Prefabrik kabin için Kızılay'a 28 Eylül 2022'de 280 bin TL ödendi.

RAMAZAN ÇADIRI, WC

Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi de geçmişte defalarca kamuya çadır, wc duş ve portatif oturma grubu, Ramazan çadırı, barınma malzemesi sattı. Ankara Keçiören Belediyesi, 7 Ekim 2022'de Kızılay'dan 240 bin TL'lik çadır satın aldı. İBB de Temmuz 2022'de Kızılay'dan 751 bin 600 TL'lik itfaiye çadırı ve ısıtıcı ünite satın aldı.