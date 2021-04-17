  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

» »
Bakanlar Kurulu’nun, yerel Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile ilgili aldığı ek tedbirler, Pazartesi uygulamaya giriyor.
Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bakanlar Kurulu’nun, yerel Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile ilgili aldığı ek tedbirler, Pazartesi uygulamaya giriyor.

Son haftalarda olduğu gibi yarın da tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak; eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında her yer kapalı olacak.

Bu akşam saat 22.00’de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

YENİ HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00-05.00 ARASI

19 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında, hafta içi ve Cumartesi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önce geceleri sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlıyordu. Marketlerin çalışma saatlerinde de bir saat kısaltmaya gidildi.

Bakanlar Kurulu kararına göre, önümüzdeki haftadan itibaren marketler sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak. Cumartesi açık olan sektörler 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu karar 21 Nisan tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek.

KAMU NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE DEVAM EDECEK

Kamuda tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek. Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek. Nargile kesinlikle yasak…

TOPLU İBADET VE İFTAR YEMEKLERİ YAPILMAYACAK

Yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadet ve iftar yemekleri de yapılmayacak. Açık olan iş yerlerinde 5 metrekareye bir kişi düşecek şekilde hizmet verilmeye devam edilecek. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercan'da ciro devri 1 yıl süreyle askıya alındı17 Nisan 2021 Cumartesi 10:57
  • HP ödeneği kararı Resmi Gazete'de17 Nisan 2021 Cumartesi 10:38
  • Oktay'dan Kuran Kursu Tepkisi!17 Nisan 2021 Cumartesi 10:02
  • Ataoğlu:''İnanç ve İbadet Hürriyetinin Yasaklanması Söz Konusu Değil''17 Nisan 2021 Cumartesi 09:33
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!17 Nisan 2021 Cumartesi 09:15
  • Ahmet Muzaffer Bayraktar hayatını kaybetti17 Nisan 2021 Cumartesi 09:09
  • Amcaoğlu:Dr.Fazıl Küçük bu ülkenin tarihi, çocukları ve geleceği için çok önemli bir isim17 Nisan 2021 Cumartesi 08:42
  • Akansoy’dan Fuat Oktay’a: ‘Burası sizin Vilayetiniz değildir’17 Nisan 2021 Cumartesi 08:16
  • Barolar Pazartesi eylem yapacak17 Nisan 2021 Cumartesi 08:12
  • Fırat Borak yazdı: Karpaz’da, Kadın Girişimi Büyüyor.17 Nisan 2021 Cumartesi 07:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti