Yasadışı İkamet Eden Şahıs Tutuklandı!

03 Haziran 2025 tarihinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izni olmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Yasal statüsü bulunmayan şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, benzer denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşları yasal yükümlülüklere uyulması konusunda uyardı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.