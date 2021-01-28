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Yasak Bölgede 2.5 KG uyuşturucuyla yakalandı

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Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a 2 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Daniel Emekawuru PCR sonucunun negatif çıkması üzerine dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yasak Bölgede 2.5 KG uyuşturucuyla yakalandı

Haspolat bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a 2 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Daniel Emekawuru PCR sonucunun negatif çıkması üzerine dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 raddelerinde Haspolat Lefkoşa’da Askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlı Daniel Emekawuru’nun tasarrufunda yaklaşık yaklaşık 600 Gr "ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 Gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının yapmış oluğu sözlü beyanlarda söz konusu uyuşturucu maddeleri 1000 euro karşılığında getirmek için anlaştığı ve bu yönde soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının Güney Kıbrıs’tan gelmesi üzerine izole altına alındığı ve PCR testinin yapıldığını ve sonucunun negatif çıktığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini vurguladı. Polis memuru Mehmet Sevinç aktarmış olduğu olgular ışında tahkikatın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan bir şahsında olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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